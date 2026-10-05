Ekim geldiğinde Bodrum'da kalabalık çekilir, trafik biter, beach'ler kapanır. Çoğu insan için sezon bitmiştir. Ama Bodrum'u bilenler için asıl sezon şimdi başlar. Buna yıllardır güzel bir isim veriyoruz: Sarı Yaz.

Bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Bodrum Sarı Yaz Festivali, 25 Eylül - 31 Ekim arasında kente yayılan bir kültür takvimine dönüştü. Konserler, söyleşiler, gastronomi buluşmaları ve sergilerle dolu bir ay.

Bu takvimin en özel duraklarından biri de Milta Marina Osmanlı Tersanesi Kaymakamlık Sanat Galerisi'ndeki sergi: "Gordion Düğümü: Çözen Hikayeler"

Sergi, Genel Koordinatörlüğünü Ayşe Biçer'in üstlendiği bir organizasyonla hayata geçirildi.Tema çok kıymetli. Anadolu'nun tam ortasından, binlerce yıllık bir başkentten geliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Gordion...

Frigya'nın mitolojisi, Kral Midas'ın efsanesi, düğümü çözenin Asya'ya hakim olacağına dair o meşhur kehanet... Bütün bu hafıza, bu kez çağdaş sanatçıların gözünden yorumlanıp Bodrum'a taşınıyor. Yani Ege'nin iki yakası değil, Anadolu'nun iki kadim merkezi buluşuyor: İç Anadolu ve Halikarnassos.

SERGİ 30 EYLÜL'DE AÇILDI VE 6 EKİM'E KADAR GEZİLEBİLECEK

Burada önemli olan nokta şu: Bodrum'u sadece yazlık bir belde olarak görmek artık yetmiyor. Bodrum'un bir hafızası var. Taşı var, tiyatrosu var, kalesi var, Mausoleum'u var. Ve bu hafıza, sadece antik kalıntıları gezerek değil, üzerine yeni şeyler üreterek yaşatılır.

Ayşe Biçer koordinatörlüğünde hazırlanan bu sergi de tam olarak bunu yapıyor. Yazın o yüksek sesli eğlencesinden sonra, sonbaharda daha sakin, daha düşünen, daha üreten bir Bodrum kuruyor.

Gordion Düğümü'nü çözmek belki İskender'e nasip olmuştu. Ama o düğümün anlattığı hikayeyi bugün yeniden çözmek, hepimize düşüyor.

Ve bunun için en doğru yerlerden biri yine Bodrum.