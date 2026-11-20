Üniversiteden çalışmaya ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: 'Bir yıl önceki çalışmada 1.302 olay incelenmiş, 0-17 yaş aralığında 152 çocuk mağdur tespit edilmişti. Bu çocukların 62'si hayatını kaybettiği belirtilmişti. 2025 çalışmasında ise Üçocuk mağdurlar 0-18 yaş aralığında değerlendirildi.

ASLAB'ın Türkiye Şiddet Haritası çalışması, ulusal ve yerel basında yer alan cinayet, yaralama ve cinsel suç haberlerinden derlenen verilere dayanıyor. Çalışma resmî suç istatistiği niteliği taşımıyor, yalnızca basına yansıyan olayları kapsıyor. Türkiye Şiddet Haritası 2024 ve 2025 raporlarına üniversitenin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Verilere göre çocuk mağdurların tüm mağdurlar içindeki payı 2024'te yüzde 11,6 iken 2025'te yüzde 19,3'e çıktı. Hayatını kaybeden çocuk sayısı 62'den 121'e, yaralanan çocuk sayısı ise 79'dan 291'e yükseldi. 2025'te 29 çocuk cinsel saldırıya uğradı; 2024 için bu kalemde veri verilmedi. İki yıl karşılaştırılırken, incelenen olay sayısının 1.302'den 2.289'a çıktığı ve çocuk mağdurlar için kullanılan yaş aralığının 0-17'den 0-18'e genişletildiği göz önünde bulundurulmalı.

Verilere göre çocuklara yönelik şiddet çoğunlukla yaralama şeklinde gerçekleşiyor. 2025'te çocuk mağdurların üçte ikisi (yüzde 66) yaralandı.

Cinsel suçlar ise çocukları yetişkinlere göre üç kat daha fazla etkiliyor. Cinsel suçlar, çocuk mağdurlarda olayların yüzde 6,6'sını oluştururken bu oran yetişkin mağdurlarda (19-59 yaş) yüzde 2,1'de kalıyor.

Raporlar, silahın çocuk cinayetlerinde de başı çektiğini ortaya koyuyor. 2024'te hayatını kaybeden 62 çocuğun 24'ü ateşli silahla, 19'u bıçak gibi kesici aletle öldürüldü. Tehlike çoğu zaman evin içinden geliyor; 2024'te öldürülen 62 çocuğun 21'inde fail, çocuğun birinci derece akrabasıydı.'

'20 KASIM, BU ÇOCUKLARI GÖRÜNÜR KILMAK İÇİN STRATEJİK BİR TARİH'

İKÜ Psikoloji Bölüm Başkanı ve ASLAB Direktörü Doç. Dr. Ayhan Erbay, rapor çalışmasına yansıyan verileri şöyle değerlendirdi:

'Çocuğa yönelik şiddet artık yalnızca evin içinde değil, sokağa ve okul çevresine taşınıyor. Okuldan kopan, görülmeyen ve denetimsiz kalan çocuk hem mağdur hem fail olma riskiyle baş başa kalıyor. 20 Kasım, bu çocukları görünür kılmak stratejik bir tarih.'

'BİREYSEL SİLAHLANMA MUTLAKA DENETLENMELİ'

Doç. Dr. Ayhan Erbay, ASLAB raporlarında çocukları şiddetten korumaya yönelik paylaşılan önerileri ise şöyle özetledi:

'Aile içi şiddete tanık olan ya da mağdur olan çocuklar 1-3 günlük kısa süreli koruma altına alınmalı, bu çocuklara barınma ve psikolojik destek sağlanmalı. Okul dışına itilen çocukların iş yerlerinde herhangi bir sömürüye maruz kalıp kalmadıkları denetlenmeli.Bireysel silahlanma ise sıkı biçimde denetlenmesi gerek bir başlık çünkü ateşli silah, çocuk cinayetlerinde de en sık kullanılan araç.'