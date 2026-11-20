Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Demir yolu hattında onarım çalışmaları için İslahiye Gar İstasyonu'ndan hareket eden makinistliğini M.Ş.'nin (30) yaptığı lokomotif karşıya geçmeye çalışan işitme engelli H. A.'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı H.A., ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.Ş. ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.