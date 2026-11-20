Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden kulüplerin faaliyetlerine yönelik denetim gerçekleştirecek. Denetim kapsamında kulüplerin bir yıllık dönemde yürüttüğü işlem ve faaliyetler mercek altına alınacak.

Süper Lig kulüplerinin bir yıllık faaliyetleri incelenecek

Bakanlığın denetim süreci, 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihleri arasını kapsayacak. Bu dönemde kulüpler tarafından gerçekleştirilen işlemler ve yürütülen faaliyetler denetim konusu olacak.

Denetimlerin kapsamına ilişkin ayrıntılar ve incelemelerin hangi takvim doğrultusunda yürütüleceği ise henüz netleşmedi.

Denetim sonuçları merakla bekleniyor

Türk futbolunun en üst liginde mücadele eden kulüpleri kapsayan denetim sürecinin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

Bakanlığın incelemeleri sonucunda herhangi bir usulsüzlük tespit edilip edilmeyeceği ve denetim sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı ilerleyen süreçte belli olacak.

Denetimler 23 Kasım'da başlayacak

Bakanlığın açıklamasına göre, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler, 23 Kasım Pazartesi günü denetimlere başlayacak. İncelemeler, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında yürütülecek.

Süper Lig kulüplerinin 2022-2024 dönemindeki işlemleri de daha önce aynı kanunun geçiş hükümleri kapsamında denetlenmişti.

Öte yandan, 2024-2025 sezonunda TFF 1. Lig'de faaliyet gösteren 13 spor kulübü ve spor anonim şirketine yönelik denetimlerin sürdüğü bildirildi.