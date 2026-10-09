Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesi’nin 2026-2027 Akademik Yılı açılış töreninde üniversitelerin “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yükseköğretim camiasının akademik bilgi birikimi ve araştırma kapasitesiyle sürece katkı sunabileceğini ifade eden Özvar, “Üniversitelerimiz düzenleyecekleri paneller, konferanslar, çalıştaylar ve sair akademik çalışmalarla ‘Terörsüz Türkiye’ hedefini farklı yönleriyle ele almalı; ortaya çıkacak bulguları ve görüşleri uygun bir biçimde kamuoyu ile paylaşmalıdır.” dedi.

Türkiye’nin hedefi dünyanın ilk 100’ünde iki üniversite

Türkiye’de yükseköğretim alanında son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Özvar, ülkede 208 üniversite, yaklaşık 6,3 milyon öğrenci ve 190 bin akademisyen bulunduğunu söyledi. Bilimsel yayın performansına da değinen Özvar, bağımsız bilimsel kuruluşların verilerine göre Türkiye’nin makale ve derleme türündeki yayın sayısında 2002 yılında 213 ülke arasında 29’uncu sırada olduğunu, bugün ise 15’inci sıraya yükseldiğini ifade etti.

Türkiye’nin yükseköğretimdeki uluslararası konumunu daha ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Özvar, en az iki Türk üniversitesini dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına sokmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yapay zeka ve dijital teknolojilerde yeni programlar

Üniversitelerde yapay zeka ve dijital teknolojiler başta olmak üzere geleceğin mesleklerine yönelik eğitim programlarının yaygınlaştırıldığını belirten Özvar, son üç yılda yapay zeka, siber güvenlik, tarım ve sağlıkta dijitalleşme ile yeşil dönüşüm gibi alanlarda yaklaşık 80 farklı yeni program açıldığını bildirdi. Bu programların toplam sayısının 160 üniversitede 724’e ulaştığını aktardı.

Özvar ayrıca, Türkiye’nin stratejik teknoloji alanlarındaki araştırmacı ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı’nın başlatıldığını açıkladı. Program kapsamında ilk yıl 550 gencin araştırma üniversitelerinde araştırma görevlisi olarak istihdam edileceğini belirten Özvar, beş yıl içinde toplam 3 bin genç araştırmacının yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yapay zekâ, bilişim teknolojileri, siber güvenlik ve donanım alanlarında yetiştirilecek araştırmacıların Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik kapasitesine katkı sunmasının beklendiğini ifade etti.