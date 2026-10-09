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Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da Türk ve Yunan mübadil torunları aynı sofrada

Cem Ş'nin kullandığı 06 FP 4895 plakalı otomobil ile Yasin K. yönetimindeki 42 AUH 190 plakalı tır ve Ali G. idaresindeki 51 AAU 790 plakalı tır, Ankara Caddesi'nde kaza yaptı.

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