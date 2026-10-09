Cem Ş'nin kullandığı 06 FP 4895 plakalı otomobil ile Yasin K. yönetimindeki 42 AUH 190 plakalı tır ve Ali G. idaresindeki 51 AAU 790 plakalı tır, Ankara Caddesi'nde kaza yaptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücülerinden Ali G. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA