Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladı. Federasyonun duyurusunda, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yola devam edilmeyeceği bildirildi.

Toplantıda alınan bir diğer karara göre TFF Yönetim Kurulu, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevini sürdürecek.

Yönetim ve genel sekreterlikte değişiklik

TFF, daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine yedek üyeler İbrahim Özbay ve Metin Akyüz’ün görevlendirildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde istifasını yönetime sunan Genel Sekreter Abdullah Ayaz’ın yerine ise TFF Tescil İşleri Direktörü Ahmet Erzurumlu atandı. Federasyon, söz konusu kararları resmi açıklamayla kamuoyuna bildirdi.