Ankara’da düzenlenen ESS Summit 2026 kapsamında ayrıca Türkiye’deki enerji depolama yatırımlarını bölgesel olarak ortaya koyan Türkiye Depolama Haritası kamuoyuna tanıtıldı.



Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Enerji Depolama Sistemleri Derneği (EDSİS) ile Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) iş birliğinde düzenlenen 4. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi ESS Summit 2026, Ankara JW Marriott’ta gerçekleştirildi. Kamu, yatırımcı, üretici ve teknoloji sağlayıcılarını bir araya getiren zirvede, Türkiye’nin enerji dönüşümünde depolama yatırımlarının artan rolü ele alındı.

Zirvede; yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin sisteme entegrasyonu, depolama tesislerinin yatırım ve işletme süreçleri, şebeke entegrasyonu, teknik gereklilikler, ticari işletme modelleri ve gelir optimizasyonu gibi başlıklar değerlendirildi.

TEMİZ ENERJİYİ İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDA KULLANILABİLİR KILMAK ÖNEM KAZANIYOR

Zirvenin açılışında konuşan EDSİS Yönetim Kurulu Başkanı C. Can Tutaşı, enerji dönüşümünde yalnızca elektrik üretim miktarının değil, üretilen elektriğin ne zaman ve ne kadar etkin kullanılabildiğinin de önem kazandığını belirtti.

Tutaşı, enerji depolama sistemlerinin bu noktada stratejik bir rol üstlendiğine dikkat çekerek, “Temiz enerjiyi üretmek bir başarıdır; onu ihtiyaç duyulduğu anda kullanılabilir kılmak, bu başarının değerini büyütür” değerlendirmesinde bulundu. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin daha etkin kullanılabilmesi ve üretim ile tüketimin zaman açısından dengelenebilmesinin enerji dönüşümünün önemli unsurlarından olduğunu belirten Tutaşı, depolama yatırımlarının yalnızca kapasite büyüklüğü üzerinden değil, enerji sistemine sağladığı katkı üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Tutaşı ayrıca bataryaların ham madde aşamasından üretimine, kullanım ömründen geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsünün dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, kalite, güvenlik, izlenebilirlik ve çevresel sorumluluğun uluslararası rekabette giderek daha belirleyici hale geldiğini söyledi.

EDSİS ÜYELERİNİN PROJELERİ 935 MWh’YE ULAŞTI

Zirvede açıklanan verilere göre, EDSİS üyelerinin son bir yıl içerisinde farklı görev ve sorumluluklarla katkı sunduğu enerji depolama projelerinin toplam batarya enerji kapasitesi 935 MWh seviyesine ulaştı. Yatırım, üretim, mühendislik, teknoloji tedariki, uygulama ve denetim gibi farklı alanları kapsayan projeler arasında işletmede bulunan tesislerin yanı sıra devreye alma ve yapım aşamasındaki yatırımlar da yer alıyor.

C. Can Tutaşı, söz konusu kapasitenin sektörün farklı paydaşlarının ortak emeğini ortaya koyduğunu belirterek, “Bilgimizi tasarıma, üretim kabiliyetimizi ürüne, yatırım irademizi sahaya ve uzmanlığımızı çalışan sistemlere dönüştürüyoruz. Bugün paylaştığımız 935 MWh, bu yaklaşımın ortak proje portföyündeki karşılığıdır” dedi.

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