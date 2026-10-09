Trendyol Süper Lig’de yoluna devam eden Fenerbahçe, 10 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde hazırlıklarını sürdürürken deplasmana götürülecek oyuncular da belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün duyurduğu 22 kişilik listede hem kadro tercihleri hem de takıma geri dönen isimler öne çıktı.

Mert Hakan Yandaş cezasının ardından listede

Fenerbahçe’de sakatlığı nedeniyle Mert Müldür kadroya alınmadı. Ognjen Mimovic de teknik heyetin tercihi doğrultusunda Rize kafilesine dahil edilmedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği 6 aylık hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Mert Hakan Yandaş ise yeniden maç kadrosunda yer aldı. Marco Asensio da Çaykur Rizespor karşılaşması öncesinde açıklanan isimler arasında bulundu.

Fenerbahçe’nin 22 kişilik maç kadrosu

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor deplasmanı için belirlediği kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muric.