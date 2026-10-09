Toplumsal Uzlaşma Platformu’nun (TUP) geleneksel hale getirdiği Genç Başarı Ödülleri’nin üçüncüsü düzenlendi.



Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; spor, sağlık, teknoloji ve sanat gibi farklı alanlarda başarılarıyla öne çıkan 17 genç ödüle layık görülürken, ödül sahipleri TUP bünyesinde yer alan derneklerin önerileri doğrultusunda belirlendi. Törende gençlerin başarılarının görünür kılınmasının ve desteklenmesinin toplumsal gelişim açısından önemine vurgu yapıldı.

“ORTAK AKILLA ÖDÜL VERİLİYOR”

TÜSİAV Mütevelli Heyeti Üyesi Cem Tunç, ödül törenlerinin artık geleneksel hale geldiğini belirterek gençlerin farklı alanlardaki başarılarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Tunç, "Bugün on yedi tane genç ve başarılı kişiye ödül verildi. Bunlar bizim Toplumsal Uzlaşma Platformu'nun geleneksel ödül törenleri haline geldi. Daha önce hep belli bir yaşın üstündeki insanlara ülkemize sağladıkları başarılar nedeniyle ödüller vermiştik. Bu üç senedir geleneksel hale gelen bir ödül töreni" dedi.

Gençlerin spor, sağlık, teknoloji ve sanat alanlarındaki başarılarının ödüllendirildiğini ifade eden Tunç, adayların TUP bünyesindeki derneklerden geldiğini söyledi. Tunç, "Burada biz gençlerimize spor, sağlık, teknoloji alanında, sanat alanında başarılı olmuş gençlerimize ödül veriyoruz. Toplumsal Uzlaşma Platformu'nu oluşturan tüm derneklerin adayları ödül alıyor. Böylece ortak akılla ödül veriliyor" ifadelerini kullandı.



31 YILLIK ÖDÜL GELENEĞİ

TÜSİAV'ın uzun yıllardır farklı alanlarda başarılı kişileri ödüllendirdiğini belirten Tunç, "Yıllardır devam eden bir serüven bu. Otuz bir senedir devam ediyor. Her sene ortalama yirmi falan oluyor" diye konuştu.

TÜSİAV'ın sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine de değinen Tunç, daha küçük ölçekte faaliyet gösteren derneklerin de platformlar aracılığıyla seslerini duyurabildiğini söyledi. Tunç, "TÜSİAV biliyorsunuz bireysel olarak bin tane üyesi var. Onun haricinde biraz daha küçük ve toplumda sesini duyurması biraz daha zor olan dernekleri bünyemize katarak ASTOP'ta, yani Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'nda ve TUP'ta, Toplumsal Uzlaşma Platformu'nda derneklerle birlikte çalışıyoruz. ASTOP'ta otuz tane dernek, Türkiye çapında bizle birlikte TUP'ta ise on beş tane dernek var" dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.