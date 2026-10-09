Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasında 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde, karşılaşmanın güvenli ve huzurlu bir ortamda tamamlanması için hazırlıklar yapıldı. Ankara Valiliğinin koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri tamamlandı.

Kulüp yönetimi, organizasyonun güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için katkı sunan kurumlara ve görevli personele teşekkür ederek taraftarların da aynı hassasiyetle hareket etmesinin önemini vurguladı.

Gençlerbirliği tribünlerine girişte kart kısıtlaması

İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı doğrultusunda, ev sahibi tribünlerine girişlerde Passolig kartı şartı uygulanacak. Buna göre yalnızca Gençlerbirliği logolu Passolig kartına sahip, geçerli bileti veya kombinesi bulunan taraftarlar tribünlere girebilecek.

Başka takım logolu Passolig kartları ile logosuz kartlar, Gençlerbirliği tribünlerine giriş için kabul edilmeyecek. Taraftarların stadyuma gelirken bu kuralı dikkate almaları ve giriş noktalarında görev yapan güvenlik personelinin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Bileti olmayanlar için stadyum çevresi uyarısı

Gençlerbirliği, stadyum çevresinde kalabalık oluşmasının önüne geçilmesi ve güvenlik uygulamalarının düzenli yürütülmesi amacıyla bileti ya da kombinesi bulunmayan kişilerin karşılaşma öncesinde ve maç sırasında stadyum çevresinde toplanmamaları gerektiğini bildirdi.

Kulüp, taraftarlarına futbolun birleştirici gücüne yakışan bir atmosfer oluşturma çağrısı yaptı. Açıklamada, Gençlerbirliği camiasının sağduyulu ve sportmen tutumuyla takımına destek vermesi, karşılaşmanın huzur içinde tamamlanmasına katkı sağlaması istendi.

KAMUOYUNA DUYURU Yarın (10 Ekim Cumartesi) Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Gençlerbirliği–Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması öncesinde, müsabakanın huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla alınan tedbirler ve taraftarlarımızın dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Ankara Valiliğimizin koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili kurumlar tarafından karşılaşmanın güvenli bir ortamda oynanması amacıyla kapsamlı tedbirler alınmış, gerekli hazırlıklar titizlikle tamamlanmıştır. Başkentimizin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan, söz konusu karşılaşma öncesinde de aynı hassasiyet ve sorumluluk anlayışıyla hareket eden başta Sayın Ankara Valimiz ve İl Emniyet Müdürümüz olmak üzere, sürece katkı sunan tüm kurumlarımıza ve görevli personelimize teşekkür ediyoruz. İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Gençlerbirliği tribünlerine yalnızca Gençlerbirliği logolu Passolig taraftar kartına sahip, geçerli bilet veya kombinesi bulunan seyircilerimizin girişine izin verilecektir. Diğer takım logolu ya da logosuz Passolig kartlarıyla ev sahibi tribünlerine giriş yapılamayacaktır. Stadyum çevresinde yoğunluk yaşanmaması ve alınan güvenlik tedbirlerinin sağlıklı biçimde uygulanabilmesi amacıyla, geçerli bilet veya kombinesi bulunmayan kişilerin müsabaka öncesinde ve sırasında stadyum çevresinde toplanmamaları önem taşımaktadır. Karşılaşmayı tribünden takip edecek taraftarlarımızın ise güvenlik görevlilerinin yönlendirmelerine ve belirlenen giriş düzenine hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz. Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak önceliğimiz, futbolun birleştirici ruhuna, sportmenliğe ve karşılıklı saygıya yakışır bir müsabaka atmosferinin sağlanmasıdır. Köklü geçmişi ve güçlü taraftar kültürüyle Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan Gençlerbirliği camiasının, bu karşılaşmada da sağduyusu, sorumluluk bilinci ve örnek tribün duruşuyla takımımızın yanında olacağına yürekten inanıyoruz. Tüm taraftarlarımızı, kulübümüzün değerlerine yakışır biçimde takımımızı desteklemeye ve karşılaşmanın huzur içerisinde tamamlanmasına katkı sunmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 9, 2026