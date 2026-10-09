Gençlerbirliği ile Amed Sportif Faaliyetler arasında 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadele öncesinde, karşılaşmanın güvenli ve huzurlu bir ortamda tamamlanması için hazırlıklar yapıldı. Ankara Valiliğinin koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri tamamlandı.

Kulüp yönetimi, organizasyonun güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için katkı sunan kurumlara ve görevli personele teşekkür ederek taraftarların da aynı hassasiyetle hareket etmesinin önemini vurguladı.

Gençlerbirliği tribünlerine girişte kart kısıtlaması

İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı doğrultusunda, ev sahibi tribünlerine girişlerde Passolig kartı şartı uygulanacak. Buna göre yalnızca Gençlerbirliği logolu Passolig kartına sahip, geçerli bileti veya kombinesi bulunan taraftarlar tribünlere girebilecek.

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Başka takım logolu Passolig kartları ile logosuz kartlar, Gençlerbirliği tribünlerine giriş için kabul edilmeyecek. Taraftarların stadyuma gelirken bu kuralı dikkate almaları ve giriş noktalarında görev yapan güvenlik personelinin yönlendirmelerine uymaları istendi.

Bileti olmayanlar için stadyum çevresi uyarısı

Gençlerbirliği, stadyum çevresinde kalabalık oluşmasının önüne geçilmesi ve güvenlik uygulamalarının düzenli yürütülmesi amacıyla bileti ya da kombinesi bulunmayan kişilerin karşılaşma öncesinde ve maç sırasında stadyum çevresinde toplanmamaları gerektiğini bildirdi.

Kulüp, taraftarlarına futbolun birleştirici gücüne yakışan bir atmosfer oluşturma çağrısı yaptı. Açıklamada, Gençlerbirliği camiasının sağduyulu ve sportmen tutumuyla takımına destek vermesi, karşılaşmanın huzur içinde tamamlanmasına katkı sağlaması istendi.

Muhabir: Haber Merkezi