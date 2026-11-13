TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, Ticaret Bakanlığı tarafından esnaf ve sanatkarlara yönelik kredi limitlerinin artırılması, geri ödeme sürelerinin uzatılması ve yeni işletmelerin kredi başvurularında aranan faaliyet süresinin kısaltılmasına ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi.

Düzenlemenin esnaf ve sanatkarlar için önemli bir destek olduğunu ifade eden Yiğiner, ekonomik daralma döneminde düşük faizli kredilerin işletmelerin ayakta kalabilmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Yeni iş yeri açacaklara ve işletmesini geliştirmek isteyenlere 3,5 milyon liraya kadar kredi desteği sağlandığını belirten Yiğiner, mevcut esnaf ve sanatkarlar için de 1,5 milyon liralık destek bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon esnaf ve sanatkar bulunduğuna dikkati çeken Yiğiner, finansman desteğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Yiğiner, Halk Bankası tarafından sağlanan kredi desteğinin de genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

'ESNAFA KADEMELİ EMEKLİLİK GETİRİLMELİ'

Bağ-Kur'lu esnafın emekliliği için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesini isteyen Yiğiner, mevcut sistemde esnaf ile işçi ve memurlar arasında eşitsizlik bulunduğunu savundu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında Bağ-Kur ve SSK'nın birleşmesine rağmen emeklilik için gereken prim gün sayılarının farklı olduğunu belirten Yiğiner, esnafın 9 bin, işçi ve memurların ise 7 bin 200 prim günüyle emeklilik hakkı kazandığını söyledi.

Prim gün sayısının eşitlenmesi gerektiğini dile getiren Yiğiner, düzenlemenin ülke ekonomisine etkileri gözetilerek kademeli biçimde hayata geçirilmesini önerdi. Geçmişte yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini hatırlatan Yiğiner, yeni düzenlemede yaş sınırı da bulunması gerektiğini belirtti.

Yiğiner, 7 bin 200 prim günü talebinin esnaf açısından haklı olduğunu ifade ederek, düzenlemenin seçimlerden önce hayata geçirilebileceğine inandığını söyledi. Konunun takipçisi olacaklarını belirten Yiğiner, esnafın emeklilik koşullarındaki eşitsizliğin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

KORSAN TAŞIMACILIK TAKSİ ESNAFINI ETKİLİYOR

Korsan taşımacılığın taksi esnafına zarar verdiğini de belirten Yiğiner, ticari taksi sahibi olmak için önemli yatırımlar yapan esnafın, herhangi bir yatırım maliyetine katlanmadan yazılım ve çağrı sistemleri üzerinden taşımacılık yapan kişilerle rekabet etmek zorunda kaldığını söyledi.

Bu durumun haksız kazanca yol açtığını savunan Yiğiner, korsan taşımacılıkla mücadelelerinin sürdüğünü ve sorunun çözüme kavuşturulması için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.