Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında hizmet üretim endeksinin yıllık yüzde 2,1 arttığını, aylık yüzde 0,3 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2026 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretim endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 10,4 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 7,3 azaldı. Hizmet üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azaldı. Eylül ayında ulaştırma ve depolama hizmetleri aynı kaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,6 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,6 arttı, idari ve destek hizmetleri yüzde 4,1 azaldı.