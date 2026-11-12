CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen ‘Emekli Buluşması’ programına katıldı. Programın ardından Etimesgut Belediyesi'ne geçen Kılıçdaroğlu, Belediye Başkan Vekili Seda Dilber ile görüştü.
CHP heyeti de ziyarette yer aldı
Kılıçdaroğlu'nun Etimesgut Belediyesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette kendisine Genel Başkan yardımcıları Necdet Saraç ve Adnan Demirci ile CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım eşlik etti.
Ziyaretin ardından görüşmeye ilişkin ayrıntıların paylaşılıp paylaşılmayacağı merak konusu oldu.
Kaynak: DHA