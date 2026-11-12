Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile iki ülke liderleri arasındaki temaslara ilişkin yakın iletişimin sürdüğünü bildirdi. Bakanlık Sözcüsü Mao Ning, Çin'in karşılıklı saygı, adalet ve karşılıklılık ilkeleri doğrultusunda ABD ile yapıcı ilişkiler geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Çin'den ABD ile ilişkilerde stratejik istikrar mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında ABD ve Çin liderleri arasındaki temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki ülkenin liderler düzeyindeki temaslar konusunda yakın iletişim içinde olduğunu belirten Mao Ning, Çin'in ABD ile ilişkileri geliştirmeye yönelik tutumunu yineledi.

Mao Ning, “Çin, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatları hayata geçirmek, karşılıklı saygı, adalet ve karşılıklılık ilkeleri temelinde stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler geliştirmek için ABD ile çalışmaya hazır” dedi.