Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'ın müstehcenlik davasında ilk duruşması görüldü. Ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan Akış, mahkemenin kararıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos 2026'da tutuklanan Tolga Akış hakkında hazırlanan iddianamede, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Savcılık, Akış'ın Manifest grubunun sahne gösterilerini organize ettiğini ve müstehcen olduğu öne sürülen görüntülerin yayımlanmasına aracılık ettiğini iddia etmişti.

Akış ise savunmasında grubun kurucusu olduğunu ancak sahnedeki dans figürlerinin belirlenmesinde sorumluluğu bulunmadığını ifade etmişti.

12 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında mahkeme, Akış'ın tahliyesine karar verdi.