Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşi Aysel Sakaldaş'ı (49), sahibi olduğu lokantada bıçaklayarak ağır yaralayan Famettin Uyar (60), çıkarıldığı mahkeme tutuklandı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sakaldaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 17:00 sıralarında Bayramiç ilçesi Camilkebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Bir süre önce boşandığı Aysel Sakaldaş'a ait lokantaya giden Famettin Uyar ile eski eşi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ESKİ EŞİNİ BIÇAKLAYIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Famettin Uyar, yanında bulunan bıçakla Aysel Sakaldaş'ı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Salakdaş, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Famettin Uyar'ı bir süre sonra suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Uyar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.