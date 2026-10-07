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Geminin makine arızasının giderilmesine yönelik çalışmaların ardından seyrine devam etmesi bekleniyor.

156 metre uzunluğundaki gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerine ait römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası’na güvenli şekilde demirletildi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan diğer gemiler de arıza nedeniyle bilgilendirildi.

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