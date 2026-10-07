Çanakkale Boğazı’nda seyir halindeki 156 metre uzunluğundaki genel kargo gemisi, makine arızası nedeniyle sürüklenme riski üzerine römorkörler eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası’na demirletildi.
Gemi boğaz geçişinde arızalandı
İstanbul’dan İtalya’ya giden Hollanda bayraklı “DANZIGERGRACHT” isimli genel kargo gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaşadı.
Geminin kaptanı, arızayı telsiz aracılığıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü’ne bildirdi.
İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait “Kurtarma-17” römorkörleri bölgeye sevk edildi.
Gemi Karanlık Liman’a demirletildi
Çanakkale Boğazı’ndan geçiş yapan diğer gemiler de arıza nedeniyle bilgilendirildi.
156 metre uzunluğundaki gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerine ait römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası’na güvenli şekilde demirletildi.
Geminin makine arızasının giderilmesine yönelik çalışmaların ardından seyrine devam etmesi bekleniyor.