İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni yasama yılındaki ilk grup toplantısında konuştu.

Konuşmasına Ankara'da şehit edilen polis memuru Ali Türkoğlu ve Kütahya'da yaşamına son veren polis memuru Yasemin Bodur Karasu'yu anarak başlayan Dervişoğlu, "Aylardır polislerimizin çalışma şartları ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz, önlem alın diyoruz. 10 ayda 73 polis intihar etti." dedi.

Türkiye gündemini sarsan 'fon krizi”ne değinen Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, yeni yasama yılına Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından biriyle girdi. Her şeyden önce adını doğru koyalım bu münferit bir olay değildir. Bu iktidar gözetiminde hırsızlıktır. İnsanların alın terinin, emeklinin kıdem tazminatının, çocuğuna iyi bir gelecek bırakmaya çalışan ailelerin tasarrufunun, enflasyon karşısında üç kuruşunu korumaya çalışan vatandaşın birikiminin devletin gözü önünde bir saadet zincirine heba edilmesidir."

SANDIK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Dervişoğlu bu yasama yılının sıradan bir yasama yılı olmadığını artık seçimlerin arifesinde olduğumuzu belirterek “Sandık yüzünü göstermiştir. Bu Meclis’te kim ne söylerse, hangi düğmeye basarsa, Hangi haksızlığın karşısında durur, Hangisinin önünden başını eğip geçerse, Millet sandığa giderken hepsini hatırlayacaktır. Biz de söyleyeceğimiz her sözü, Vereceğimiz her oyu, takınacağımız her tavrı Milletimizin hafızasına emanet edeceğiz” diye konuştu,

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Türkiye yeni yasama yılına Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından biriyle girildiğini Bunun münferit bir olay olmadığını, bir magazin olayı olmadığını ifade etti.

“SAADET ZİNCİRİ OLUŞTURDULAR

Dervişoğlu şunları söyledi : “Üç beş zenginin yatını, katını, arabasını, Servetini sayma meselesi, hiç değildir. Bu, iktidar gözetiminde hırsızlıktır. İnsanların alın terinin, Emeklinin kıdem tazminatının, Çocuğuna iyi bir gelecek bırakmaya çalışan ailenin tasarrufunun, Enflasyon karşısında üç kuruşunu korumaya çalışan vatandaşın birikiminin Devletin gözü önünde bir saadet zincirine heba edilmesidir.

Bu kirli düzenin bir de kirli çarkı var, borsası var. 15 Temmuz ihanetinden sonra FETÖ borsasının nasıl kurulduğunu bu millet gördü. Suçlunun parayla aklandığı; Suçsuzun siyasi husumetle suçlu ilan edildiği; Aracıların, simsarların türediği; Adaletin işportaya düşürülmeye çalışıldığı günleri gördük. Şimdiden uyarıyorum, Aynı şey bu büyük soygunda da yaşanmasın. Fon borsası yetmedi,

Bir de aklanma borsası kurulmasın! Üç beş kurban verilip, bu çarkın asıl sahipleri aklanmasın.



“KELLE DEĞİL HESAP İSTİYORUZ”

Biz iktidardan kelle istemiyoruz. Hesap istiyoruz! Hesap Yurttaş olarak hesap verilsin istiyoruz!

“Haksız kazançların iadesi” diyerek hırsızın aldığını Sözde geri getirip masaya bırakmasını da adalet diye kabul etmiyoruz. Haksız kazançların iadesi yetmez. Haksız ve hukuksuz kullanılan yetkilerin de iadesi gerekir. Milletin yalnızca parası pulu değil, itibarının, haysiyetinin de iadesi gerekir. Herkes çaldıklarını geri verecek! Geri vermekle kalmayacak, hesabını da verecek!”