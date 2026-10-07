NTC Medya imzalı gençlik dizisi “Altı Üstü İstanbul” oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek MIPCOM Fuarı’na katılacak. Dizide Emir karakterine hayat veren Kapkap ile Naz karakterini canlandıran İrem, 11 Ekim’de Fransa’ya uçacak.

“Altı Üstü İstanbul” 12 Ekim’de ekrana dönüyor

Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan “Altı Üstü İstanbul”, maç yayını nedeniyle verilen iki haftalık aranın ardından 12 Ekim Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekranlara dönecek.

Yaz sezonunda elde ettiği reyting başarısını yeni sezonda da sürdüren dizi, atv Distribution tarafından global pazara sunulan yapımlar arasında yer alıyor.

Dizinin yıldızları Cannes’da Türkiye’yi temsil edecek

“Altı Üstü İstanbul” ekibi, 12-15 Ekim tarihleri arasında Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenecek MIPCOM Fuarı’nda yer alacak.

Dizinin başrol oyuncuları Rahimcan Kapkap ve Elçin Zehra İrem, yapımı fuarda temsil edecek. Emir karakterini canlandıran Kapkap ile Naz karakterine hayat veren İrem, 11 Ekim’de Cannes’a uçacak.

İki oyuncu, 12 Ekim’de düzenlenecek etkinliklere katıldıktan sonra salı günü İstanbul’a dönecek.