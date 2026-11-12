YENİ Parti, siyasi yol haritasını belirleyeceği 1. Olağan Kurultayı için hazırlıklarını tamamladı. 14-15 Kasım tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kurultayda, partinin yönetim kadroları da şekillenecek.

“Adını milletimizin koyduğu, bütçesini milletimizin karşıladığı, gücünü milletimizin iradesinden alan YENİ Partimiz, Kuruluş Kurultayı’nı gerçekleştiriyor!” sloganıyla düzenlenecek kurultayda, Genel Başkan Özgür Özel’in oluşturacağı 150 kişilik Parti Meclisi (PM) listesi en çok merak edilen konuların başında geliyor.

ÖZEL TEK ADAY

Kurultayın ilk günü olan 14 Kasım Cumartesi günü genel başkanlık seçimi yapılacak. Genel Başkan Özgür Özel’in seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Kurultayın ikinci günü ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek.

Özel, yeni dönemde partinin yönetim kadrosunu geniş bir temsil anlayışıyla oluşturmayı hedefliyor. 150 kişiden oluşacak Parti Meclisi’nin üç ayrı gruptan meydana gelmesi planlanıyor.

77 MİLLETVEKİLİ PM’DE YER ALACAK

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, PM’nin en dikkat çekici bölümlerinden birini 77 milletvekilinin oluşturması bekleniyor.

Kuruluş sürecinde Özel’in yanında yer alan ve Kurucular Kurulu’nda bulunan 77 milletvekilinin tamamının, TBMM’de grup yönetiminde görev almayan isimler arasından Parti Yasama Grubu kontenjanıyla PM’ye taşınması planlanıyor.

Özel’in bu tercihi, kuruluş sürecinde kendisine destek veren milletvekillerini yeni dönemin yönetiminde de birlikte tutma ve parti içinde birlikteliği güçlendirme mesajı olarak değerlendiriliyor.

UZMAN İSİMLER DE YÖNETİMDE OLACAK

150 kişilik Parti Meclisi’nin ikinci önemli bölümünü ise politika geliştirme alanında görev yapacak isimler oluşturacak. Ekonomi, adalet, eğitim, sağlık, kültür-sanat ve çevre gibi temel alanlarda uzmanlaşmış, ancak aktif siyasette yeni olan isimlerin PM listesinde yer alması bekleniyor.

Yaklaşık 30 kişiden oluşması planlanan Politika Geliştirme Grubu’nda, alanlarında deneyimli ve uzman kişilere görev verilmesi öngörülüyor.

Özel’in, daha önce CHP Genel Başkanlığı döneminde oluşturduğu gölge kabine ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi modeline benzer bir yapılanmayı YENİ Parti bünyesinde de hayata geçirmek istediği belirtiliyor.

Parti kurmayları, yeni yönetimde farklı meslek gruplarından ve uzmanlık alanlarından isimlerin bulunacağını belirterek, siyasete yeni katılacak kadroların da ön plana çıkarılacağını ifade ediyor.

ESKİ MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Özgür Özel, kurultay öncesindeki son hazırlıklarını da sürdürüyor. 13 Kasım Cuma günü parti genel merkezinde 81 il başkanıyla bir araya gelecek olan Özel’in, özellikle Parti Örgütü Grubu’nda yer alacak 40 kişilik kadroyu bu toplantının ardından netleştirmesi bekleniyor.

Özel aynı gün CHP’li eski milletvekilleriyle de bir araya gelecek. Görüşmede, mutlak butlan süreci ve YENİ Parti’nin kuruluş aşamasında kendisine destek veren eski milletvekillerine teşekkür edilmesi, ayrıca kurultay sürecindeki katkılarının değerlendirilmesi bekleniyor.

MALİ RAPOR DELEGELERE SUNULACAK

Kurultayda yalnızca genel başkanlık ve yönetim organlarının seçimi yapılmayacak. YENİ Parti’nin üç aylık mali raporu da delegelerin bilgisine sunulacak. Partinin kuruluş ve işleyiş giderleri delegelerin onayına sunulurken, Genel Sayman tarafından mali şeffaflık konusunda bir çağrı yapılması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre, isteyen vatandaşlar parti genel merkezine giderek aidat, bağış ve faturalara ilişkin kayıtları inceleyebilecek. Bu uygulamayla partinin mali işleyişinde şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışının öne çıkarılması hedefleniyor.

BLOK LİSTE BEKLENTİSİ

Kurultay öncesinde parti kulislerinde konuşulan bir diğer konu ise PM ve YDK seçimlerinin nasıl yapılacağı. Seçimlerin blok liste yöntemiyle gerçekleştirilmesi eğiliminin ağırlık kazandığı belirtiliyor. Böylece Özgür Özel’in oluşturacağı yönetim kadrosunun kurultaydan bütünlük içinde çıkması amaçlanıyor.

YENİ Parti’nin ilk olağan kurultayı, bir yandan Özgür Özel’in genel başkanlığını pekiştirecek, diğer yandan partinin yeni yönetim kadrosunu ve siyasi yapılanmasını ortaya koyacak. Ankara Arena’da yapılacak iki günlük kurultay, YENİ Parti’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği siyasetin de önemli işaretlerini verecek.