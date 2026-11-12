İsrail'de hükümet kurma yetkisini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yeni hükümet göreve başlayana kadar acil olmayan askeri operasyonlardan kaçınması çağrısında bulundu. Eisenkot, doğrudan ve ertelenemez bir tehdit bulunmadan güvenlik güçlerinin harekete geçirilmesinin İsrail demokrasisine ve devlet kurumlarına duyulan güvene zarar verebileceğini belirtti.

İsrail'de hükümet kurma yetkisini alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenlik ortamının gergin olduğuna dikkat çekerek Başbakan Binyamin Netanyahu'ya bir mektup gönderdiğini duyurdu.

Eisenkot, mektubunda Netanyahu'ya yeni hükümetin yemin törenine kadar ertelenebilecek riskli adımlar konusunda itidalli davranması çağrısında bulundu. Acil ve doğrudan bir tehdit olmadığı sürece güvenlik güçlerinin harekete geçirilmesinin İsrail demokrasisi ve vatandaşların devlet kurumlarına duyduğu güven açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Eisenkot, açıklamasında devlet kurumlarına ve karar alma süreçlerine yönelik kamuoyu güveninin zedelenmemesi gerektiğini vurguladı.

NETANYAHU'NUN OFİSİNDEN EISENKOT'A TEPKİ

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Eisenkot'un uyarılarına tepki gösterildi. Netanyahu hükümetinin aldığı kararların güvenlik gerekçeleriyle ve güvenlik kurumlarıyla tam koordinasyon içerisinde alındığı savunuldu.

Açıklamada, Eisenkot'un mektubunun hassas güvenlik konularını kamuoyu önünde tartışmaya açan sorumsuz bir davranış olduğu belirtildi.

EISENKOT'TAN NETANYAHU'YA YENİ YANIT

Netanyahu'nun ofisinin açıklamasına yanıt veren Eisenkot, resmi kanallar üzerinden güvenlik brifingi alma talebinin reddedildiğini ve Netanyahu'nun İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi toplantısını ertelemeye çalıştığını öne sürdü.

Eisenkot, Meclis'in güvenini kaybetmiş bir hükümetin denetiminde boşluk oluşmasına izin vermeyeceğini belirterek, Netanyahu'ya yönelik açıklamasında, "Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.