Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Projenin hayata geçirilmesi için önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirten Bakan Uraloğlu, ihaleye yerli ve yabancı firmaların ilgi gösterdiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, projenin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımını kapsayan ihale süreci hakkında, 'İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projemizin ihalesi kapsamında ilk teklifleri dün aldık. İhalede, Türkiye'den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya'dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla toplam 25 teklif aldık' dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DIŞ FİNANSMANLI DEMİR YOLU PROJESİ OLACAK'

Projenin finansmanına ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, 6 uluslararası finans kuruluşuyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman konusunda mutabakata varıldığını hatırlatarak, '6 uluslararası finans kuruluşu projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan projemiz, Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesi olacak' dedi.

Projenin teknik özelliklerine değinen Bakan Uraloğlu, ihale kapsamında 125 kilometrelik çift hatlı demir yolu yapılacağını belirterek, 'Projemiz kapsamında 22,4 kilometre uzunluğunda 42 köprü ve viyadük ile 59,1 kilometre uzunluğunda 44 tünel inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

'İKİ HAVALİMANINI İLK KEZ DEMİR YOLUYLA BAĞLAYACAĞIZ'

Hattın Çatalca'da yapımı devam eden Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı'na entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, 'Projemizle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlayacağız. Böylece hem yolcu taşımacılığında yeni bir ulaşım alternatifi sunacak hem de İstanbul'un demir yolu ağını güçlendireceğiz. Hattımızın 7 gün 24 saat demir yolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray üzerindeki yük taşımacılığı baskısını azaltacağız. Orta Koridor'un yük taşıma kapasitesini artırarak Türkiye'nin uluslararası lojistik ağındaki konumunu daha da güçlendireceğiz' dedi.

Bakan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınmasını öngördüklerini de kaydetti. (DHA)