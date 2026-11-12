Kızılay Kanunu Teklifi'nin tüm maddeleri kabul edildi. Düzenlemeyle Türk Kızılay'ın faaliyet alanı, görevleri, yetkileri ve kurumsal yapısına ilişkin yeni hükümler getirildi.

KIZILAY'IN GÖREV VE YETKİLERİ GENİŞLETİLİYOR

Yeni düzenlemeye göre Kızılay'ın faaliyet amacı yeniden tanımlanarak afet, acil durum, savaş ve sağlık alanlarındaki çalışmaları güçlendirilecek. Türk Kızılay, uluslararası sözleşmeler kapsamında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerden yararlanacak.

Kızılay'ın adı, bayrağı ve amblemi de yasal güvence altına alınacak. Bu isim ve semboller, kuruluşlar dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından izinsiz kullanılamayacak.

SAVAŞ ESİRLERİ VE KAYIPLAR İÇİN ARACILIK YAPACAK

Düzenlemeyle Türk Kızılay'a savaş esirleri ve sivillerin tutulduğu yerleri ziyaret etme, koşulları izleme, aile haberleşmesini sağlama ve kayıpları araştırma görevleri verilecek.

OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE PERSONELE TAZMİNAT

Teklifte dikkat çeken düzenlemelerden biri de Kızılay personeline yönelik oldu. Buna göre afet, savaş, çatışma ve olağanüstü durumlarda görev yapan personele tazminat ödenebilecek.

Ayrıca Kızılay'ın teşkilat yapısı, görevleri ve kuruluş amacına ilişkin düzenlemeler tüzükle belirlenecek. Söz konusu tüzük Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

KIZILAY'A KAMU İHALE KANUNU İSTİSNASI

Düzenlemeyle afet ve acil durumlarda kullanılacak ilk yardım, afet lojistiği ve geçici barınma hizmetlerine yönelik bazı alımlar da Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulacak.

Bu kapsamda ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetler, belirlenen ilkeler ve ilgili bakanlıklarla yapılacak protokoller çerçevesinde doğrudan Türk Kızılay'dan veya bağlı kuruluşlarından temin edilebilecek.

Teklifin tüm maddelerinin kabul edilmesinin ardından TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 17 Kasım Salı günü devam etmek üzere kapandı.