Türkiye'de yeşil pasaport sahibi olabilecek kişilerin kapsamının genişletilmesine yönelik talepler Meclis gündeminde hareketlilik yarattı. Farklı milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifleriyle, bugüne kadar belirli şartlarla yeşil pasaport hakkından yararlanamayan çok sayıda meslek grubunun da bu kapsama alınması isteniyor.

Özellikle yurt dışındaki mesleki faaliyetlerde vize engeliyle karşılaşan çalışanları ilgilendiren düzenleme önerileri, milyonlarca kişinin dikkatini çekti.

YEŞİL PASAPORT KİMLERİ KAPSAYACAK?

Meclis'e sunulan kanun tekliflerinde yeşil pasaport hakkından yararlanması önerilen meslek grupları şöyle:

Pilotlar: En az 5 yıl fiilen uçuş hizmeti veren pilotlar.

Öğretmenler: Kamu ve özel eğitim kurumlarında en az 10 yıl görev yapan öğretmenler.

Sağlık çalışanları: Hekimler, diş hekimleri, veteriner hekimler ve eczacılar.

Mühendisler: Belirlenen mesleki kıdem ve oda üyeliği şartlarını taşıyan mühendisler.

Mimarlar: TMMOB üyeliği ve mesleki kıdem koşullarını karşılayan mimarlar.

Muhtarlar: Köy ve mahalle muhtarları.

Mali müşavirler: Yeminli mali müşavirler ve belirli kıdem şartlarını karşılayan serbest muhasebeci mali müşavirler.

KIDEM ŞARTLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kanun tekliflerinde bütün meslek grupları için aynı çalışma süresi öngörülmüyor. Pilotlar için 5 yıl fiilî uçuş hizmeti, öğretmenler için 10 yıl görev süresi, sağlık meslek mensupları için ise 15 yıl fiilî çalışma şartı gündeme geldi.

Mühendis ve mimarlara yönelik tekliflerde 10 veya 15 yıllık mesleki kıdem seçenekleri bulunurken, mali müşavirler için de mesleki statü ve deneyim koşulları öngörülüyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN DE UMUT OLDU

Düzenleme taleplerinin en dikkat çeken başlıklarından biri de özel okul öğretmenleri oldu. Meclis'e sunulan teklifte, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarında en az 10 yıl fiilen görev yapan öğretmenlerin yeşil pasaport hakkından yararlanması isteniyor.

Teklifin kabul edilmesi durumunda özel sektörde çalışan öğretmenler de gerekli şartları sağlamaları halinde bu haktan yararlanabilecek.

GÖZLER MECLİS'TE: YASALAŞTI MI?

Yeşil pasaport kapsamının genişletilmesine yönelik teklifler henüz yasalaşmadı. Düzenlemelerin yürürlüğe girebilmesi için TBMM'deki komisyon ve Genel Kurul süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.

Bu nedenle adı geçen meslek grupları için henüz yeni bir yeşil pasaport başvuru hakkı doğmuş değil.

Milyonlarca kişinin merakla takip ettiği düzenlemelerde gözler Meclis'ten gelecek karara çevrildi.