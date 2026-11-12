Eskişehir'de feci kaza! Otomobil TIR'ın dorsesinin altına girdi: Sürücü hayatını kaybetti
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İzmir merkezli faaliyet gösterdiği belirtilen suç örgütünün elebaşı Sercan Sayal, uluslararası arama çalışmaları sonucunda Yunanistan'da yakalandı. Hakkında çok sayıda suçtan arama kararı bulunan Sayal'ın yakalanması, Türkiye'deki soruşturmalarda da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Örgütün özellikle İzmir'de çeşitli suç olaylarıyla gündeme geldiği, güvenlik güçlerinin daha önce örgüte yönelik operasyonlar gerçekleştirdiği biliniyor.
Sayal'ın Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte hakkında yürütülen adli sürecin devam etmesi bekleniyor.
Muhabir: Haber Merkezi