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Sayal'ın Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte hakkında yürütülen adli sürecin devam etmesi bekleniyor.

Örgütün özellikle İzmir'de çeşitli suç olaylarıyla gündeme geldiği, güvenlik güçlerinin daha önce örgüte yönelik operasyonlar gerçekleştirdiği biliniyor.

İzmir merkezli faaliyet gösterdiği belirtilen suç örgütünün elebaşı Sercan Sayal, uluslararası arama çalışmaları sonucunda Yunanistan'da yakalandı. Hakkında çok sayıda suçtan arama kararı bulunan Sayal'ın yakalanması, Türkiye'deki soruşturmalarda da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

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