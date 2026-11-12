Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtım toplantısında ekonomik görünüm, enflasyon beklentileri ve para politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ekim ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,8 olarak gerçekleştiğini belirten Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 29,5'e yükseltildiğini açıkladı.

2027 VE 2028 ENFLASYON HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Karahan, güncellenen makroekonomik görünüm ve para politikasının kontrol ufku doğrultusunda 2027 ve sonraki yıllara ilişkin enflasyon ara hedeflerinin yukarı yönlü güncellendiğini bildirdi.

Buna göre, enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 21'e, 2028 yıl sonunda yüzde 13,5'e, 2029 yıl sonunda ise yüzde 9'a gerilemesi öngörülüyor. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanması hedefleniyor.

Tahminlerdeki güncellemede jeopolitik gelişmelerin, enerji fiyatlarındaki yükselişin ve gıda enflasyonuna ilişkin beklentilerin etkili olduğunu belirten Karahan, savaşın etkilerinin beklenenden uzun sürmesinin enflasyon görünümünü olumsuz etkilediğini ifade etti.

EKİM AYINDA ENFLASYON YÜZDE 29,8 OLDU

Ekim ayında yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 29,8 seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Karahan, enerji fiyatlarındaki yükselişin dezenflasyon sürecinde ivme kaybına neden olduğunu söyledi.

Enerji grubu dışındaki tüm ana harcama gruplarında yıllık enflasyonun geçen yıla kıyasla gerilediğini belirten Karahan, enerji grubunda ise yıllık enflasyonun ekim ayında yüzde 51,4'e ulaştığını bildirdi.

Hizmet grubunda yıllık enflasyonun yüzde 36,6'ya gerilediğini aktaran Karahan, temel mal enflasyonunun düşük seyrini koruduğunu, gıda enflasyonunun ise dalgalı bir görünüm sergilediğini ifade etti.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Jeopolitik gelişmelerin enerji arzına ilişkin riskleri artırdığını belirten Karahan, şubat ayından bu yana enerji fiyatlarının yüzde 43 yükseldiğini açıkladı.

Enerjinin doğrudan maliyet unsuru olduğu ulaştırma hizmetlerinde fiyatların yüzde 28 arttığını, temel mallardaki artışın ise yüzde 11 ile sınırlı kaldığını kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin diğer ürün ve hizmetlere yansıyan dolaylı etkilerinin yakından takip edildiğini vurgulayan Karahan, enerji fiyatlarındaki artışların kalıcı olması halinde bu etkilerin güçlenebileceği uyarısında bulundu.

ANA ENFLASYON EĞİLİMİ YÜZDE 23,7'YE GERİLEDİ

Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmenin sürdüğünü belirten Karahan, aylık ana eğilimin ilk çeyrekte ortalama yüzde 2,1, ikinci çeyrekte yüzde 2,3 ve üçüncü çeyrekte yüzde 1,8 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Ekim ayında da bu seviyenin korunduğunu ifade etti.

Yıllıklandırılmış ana eğilimin savaş döneminde yüzde 30 seviyelerine çıktığını hatırlatan Karahan, ekim itibarıyla yüzde 23,7'ye gerilediğini açıkladı.

Enflasyon beklentilerinde yıl başında öngörülen düzeyde iyileşme sağlanamamasının dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiğini belirten Karahan, ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağını söyledi.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 36'YA İNDİRİLDİ

Para politikası uygulamalarına ilişkin de bilgi veren Karahan, ağustos ayının son haftasında bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlandığını hatırlattı.

Ekim ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekildiğini belirten Karahan, ağustos ayındaki fonlama değişikliği ve ekim ayındaki faiz indirimiyle ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin toplam 400 baz puan gerilediğini bildirdi.

Bu değişimin mevduat ve kredi faizlerine büyük ölçüde yansıdığını ifade eden Karahan, kredi büyümesinin 2026 yılının ikinci yarısında belirgin şekilde yavaşladığını kaydetti.

Şubat sonunda yüzde 35 seviyesinde bulunan toplam kredi büyümesinin yüzde 20 civarına gerilediğini aktaran Karahan, Türk lirası ticari kredilerin yüzde 34, bireysel kredilerin ise yüzde 15 seviyelerinde büyüdüğünü açıkladı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 161 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Merkez Bankası rezervlerine ilişkin verileri de paylaşan Karahan, 27 Şubat'ta 210 milyar dolar seviyesinde bulunan brüt rezervlerin 49 milyar dolar azalarak 6 Kasım itibarıyla 161 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Rezervlerdeki düşüşün 28 milyar dolarlık bölümünün altın fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandığını belirten Karahan, swap hariç net rezervlerin aynı dönemde 50,4 milyar dolar azalarak 28 milyar dolar seviyesine indiğini ifade etti.

CARİ AÇIĞIN MİLLİ GELİRE ORANI İÇİN BEKLENTİ

Cari işlemler dengesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, yılın başından bu yana cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında ve yatay bir seyir izlediğini söyledi.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin dış ticaret açığı üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirten Karahan, iç talepteki yavaşlamanın ise cari dengeyi desteklediğini ifade etti.

2026 yılında cari açığın milli gelire oranının uzun dönem ortalamasının altında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

'SIKI PARA POLİTİKASINI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ'

Dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmesine rağmen devam ettiğini belirten Karahan, talep koşullarının enflasyonla mücadeleye katkısının bu dönemde belirginleştiğini söyledi.

Jeopolitik gelişmeler kaynaklı arz şoklarının enflasyondaki iyileşmenin tüketici fiyatlarına yansımasını sınırladığını ifade eden Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olduğunu vurguladı.

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar ara hedeflerle uyumlu bir şekilde sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.