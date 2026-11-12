ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması konusundaki görüş ayrılıkları nedeniyle hafta sonu gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin gergin geçtiği öne sürüldü. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, görüşmeye aşina kaynaklar konuşmayı alışılmadık derecede sert ve hararetli olarak nitelendirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise iki lider arasında bağrışma yaşandığı iddialarını reddetti.

İran'a yönelik saldırılar ABD ve İsrail arasında gerilim konusu oldu

Yedioth Ahronoth'un haberinde, Trump ve Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinin büyük ölçüde İran'a odaklandığı belirtildi. Görüşmeye aşina kaynaklar, konuşmanın oldukça sert geçtiğini aktarırken, kaynaklardan biri görüşmeyi "cehennemden fırlamış bir bağırma kavgası" olarak tanımladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise iki lider arasında bağrışma yaşandığı yönündeki haberleri yalanlayarak, görüşmenin çatışmacı bir atmosferde geçmediğini savundu.

Başbakanlık Ofisinin açıklamasına rağmen Netanyahu'nun 10 Kasım'da parlamentodaki yemin töreninde yaptığı değerlendirmelerin, İran konusunda Washington ve Tel Aviv arasındaki görüş ayrılıklarını ortaya koyduğu ifade edildi.

Habere göre Trump yönetimi, Tahran ile anlaşmaya varılması ihtimalini sonuna kadar değerlendirmek isterken Netanyahu, İran yönetimi değişmeden nükleer sorunun kalıcı biçimde çözülemeyeceği görüşünü savunuyor. İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılıp başlatılmayacağı ve olası bir harekatın zamanlaması, iki ülke arasındaki temel anlaşmazlık başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Netanyahu'nun Trump'a her gün baskı yaptığı öne sürüldü

Financial Times gazetesinin 10 Kasım tarihli haberinde de Arap liderlerin, Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatması için Trump'a baskı yapmasından giderek daha fazla endişe duyduğu aktarılmıştı.

Görüşmelere aşina bir diplomat, Netanyahu'nun Trump'ı her gün arayarak saldırıların yeniden başlatılması konusunda ısrar ettiğini belirtmişti. Diplomat, Beyaz Saray içinde ve dışında bazı isimlerin ise böyle bir adımı engellemeye çalıştığını ifade etmişti.

Aynı kaynak, bölge liderlerinin Trump'a gerilimi tırmandırmaması ve müzakerelere öncelik vermesi yönünde çağrıda bulunduğunu aktarmıştı.

ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamada, mevcut aşamada İran'a yönelik yeni bir askeri harekata gerek olduğunu düşünmediğini belirtmişti.