Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara’yı afetlere karşı daha hazırlıklı ve dirençli bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Afet bilincini toplumun farklı kesimlerine yaymayı hedefleyen belediye, eğitim faaliyetlerinden tatbikatlara, koordinasyon merkezinden lojistik altyapıya kadar birçok alanda hazırlık yürütüyor.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen eğitimlere belediye çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, çocuklar ve konut görevlileri de katılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişiye ulaşan eğitim çalışmaları kapsamında 3 bine yakın kişi aktif afet gönüllüsü olarak sisteme dahil edildi.

25 BİN KİŞİYE AFET BİLİNCİ KAZANDIRILDI

ABB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel, afetlere hazırlıkta eğitimin önemine dikkat çekerek bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişiye eğitim verildiğini açıkladı.

Eğitimlerin AFAD tarafından eğitici eğitmen sertifikasına sahip uzmanlar tarafından gerçekleştirildiğini belirten Erel, gönüllülerle birlikte çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Erel, “Afetler olsun istemeyiz, olduğunda ise biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız” ifadelerini kullandı.

AKOM 7 GÜN 24 SAAT TAKİPTE

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), olası afet ve acil durumlara karşı 7 gün 24 saat görev yapıyor.

Merkezde Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremler AFAD ile koordineli olarak takip ediliyor. Ankara dışında yaşanan afetlerde ilgili iller ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişim kurularak ihtiyaçlar belirleniyor ve gerekli desteğin sağlanması için koordinasyon yürütülüyor.

Ankara'da ise sel, taşkın ve su baskını risklerine karşı meteorolojik uyarılar takip edilerek ilgili belediye ekipleri harekete geçiriliyor. AKOM ayrıca Valiliğe bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile iş birliği içerisinde çalışıyor.

110 BİN METREKARELİK AFET LOJİSTİK MERKEZİ

ABB'nin afet hazırlık çalışmalarında önemli bir yer tutan Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi, yaklaşık 110 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet gösteriyor.

Olası afetlerde kullanılmak üzere araç, ekipman ve ihtiyaç malzemelerinin hazır tutulduğu merkezde mobil fırın, yemekhane, manav, duş ve tuvalet gibi afet sonrasında ihtiyaç duyulabilecek imkânlar da bulunuyor.

Merkezdeki araç ve ekipmanların bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılırken, ihtiyaç halinde hem Ankara'da hem de diğer illerde yürütülen afet çalışmalarında kullanılabiliyor. Ayrıca merkez bünyesindeki eğitim sınıflarında afet bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

AFET PLANLARI 6 AYDA BİR GÜNCELLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet hazırlıklarını Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) doğrultusunda yürütüyor.

Belediyenin kurumsal Afet Müdahale Planı ve Risk Azaltma Planı'nın yanı sıra yangın, defin, sel, taşkın, su baskını, kar ve buzla mücadele eylem planları da hazırlandı.

Söz konusu planlar altı ayda bir gözden geçirilerek güncelleniyor. Olası afetlerde görev alacak birimlerin koordinasyonunu güçlendirmek ve müdahale süreçlerini değerlendirmek amacıyla saha ve masa başı tatbikatları da düzenleniyor.

ABB, eğitimler, gönüllü yapılanması, lojistik kapasitesi ve koordinasyon çalışmalarıyla Başkent'in afetlere hazırlık sürecini sürdürüyor.