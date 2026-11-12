Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Isparta’da düzenlenen anaokulu açılış törenine katıldı. Başbakanlığı döneminde eşi Semiha Yıldırım öncülüğünde başlatılan “81 İle 81 Anaokulu” projesi kapsamında, hayırsever iş insanı Emin Gülmez'in katkılarıyla yaptırılan okulun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Muzaffer Türkeş Mahallesi'ndeki törene Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Kızılay yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“Büyük projelerden çok bu okul beni heyecanlandırıyor”

Törende konuşan Binali Yıldırım, bugüne kadar ulaşım ve iletişim başta olmak üzere pek çok alanda önemli projelere imza attıklarını belirterek anaokulu yatırımının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Yıldırım, insana yapılan yatırımın kalıcılığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Taşa, toprağa yaptığınız yatırımın ömrü belli; 50 sene, bilemedin 100 sene. Ama insana yapılan yatırımın ömrü ilanihaye. Nesilden nesle devam ediyor. Onun için insana yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

“81 İle 81 Anaokulu” projesinin eşi Semiha Yıldırım'ın fikriyle hayata geçirildiğini hatırlatan Yıldırım, bugüne kadar 70 okulun tamamlandığını, geriye 10 okul kaldığını belirtti. Bu okulların da hayırseverlerin desteğiyle tamamlanacağını ifade etti.

“Öğretmenlik başbakanlıktan bile zor”

Konuşmasında öğretmenlerin üstlendiği sorumluluğa da değinen Yıldırım, öğretmenliğin göründüğünden çok daha zor bir meslek olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin çocukları sevgi ve şefkatle geleceğe hazırladığını vurgulayan Yıldırım, “Öğretmenlik öyle göründüğü gibi bir meslek değil. Çok zor. Valilikten daha zor, başbakanlıktan daha zor” dedi.

Öğretmenlerin toplumun yetişmesinde büyük emeği olduğunu belirten Yıldırım, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye genelindeki yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmenin gününü şimdiden kutladı.

“Türkiye’de yapılan eserlerin açılışı 10 yıl sürer”

Okulun 2022 yılından bu yana fiilen hizmet verdiğini belirten Yıldırım, resmi açılışın çeşitli nedenlerle bugüne kaldığını söyledi.

Türkiye'de gerçekleştirilen yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Yıldırım, “O kadar çok iş yapıyoruz ki her birinin resmi açılışını yapma şansımız yok. 10 sene açılış yapsa Türkiye yine yaptığımız eserlerin açılışını bitiremez” ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş insanına teşekkür edildi

Konuşmaların ardından hayırsever iş insanı Emin Gülmez'e teşekkür belgesi verildi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisinin Yıldırım çiftine hediye ettiği karakalem çalışmalarının ardından dua edildi ve kurdele kesilerek okulun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, daha sonra anaokulundaki sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yıldırım, programın ardından trafik kazasında hafif yaralanması nedeniyle törene katılamayan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.