Malatya'da akşam saatlerinde meydana gelen helikopter kazası paniğe neden oldu. Yeşilyurt ilçesinde düşen helikopterin ardından bölgede yangın çıktığı bildirildi.

Samanköy Konteyner Kent yakınlarında düştü

İlk bilgilere göre helikopter, Samanköy Konteyner Kent yakınlarında, yerleşim alanlarının bulunduğu bölgede düştü. Kazanın ardından çıkan yangın nedeniyle çevredeki bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

Bölgeye ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.

Helikopterin düşme nedeni, içerisindeki kişi sayısı ve yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Şehit sayısı 4'e yükseldi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Samanköyü mevkiinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili teknik ve adli inceleme başlatıldı.