Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir helikopter kaza kırıma uğradı.

Helikopterin düştüğü bölgede çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Alevler, yakınlarda bulunan bir eve de sıçradı.

Ekipler Seferber Oldu

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Helikopterin Düşüş Nedeni Araştırılıyor

Helikopterin kaza kırıma uğradığı bölgede ekiplerin inceleme ve çalışma başlattığı bildirildi. Kazada can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Kazanın nedeni ve helikopterin düşüşüne ilişkin ayrıntıların yapılacak incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor.