Koç Holding'in Küresel İş Ortağı olduğu Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında sanatçı Yalın, 15 Kasım Pazar akşamı Antalya'da sahne alacak.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, COP31 Yeşil Bölge'deki Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da düzenlenecek konser, Antalyalılar ile konferans için kente gelen ziyaretçileri bir araya getirecek.

Yalın, saat 20.00'de başlayacak konserde sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirecek.

Yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli amfitiyatroda gerçekleştirilecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak. Konsere katılmak isteyenlerin COP31 Yeşil Bölge ziyaretçi kaydını tamamlaması yetecek.