Altın fiyatları, 13 Kasım 2026 Cuma günü yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Üst üste üç işlem gününde değer kaybeden altın, haftanın son işlem gününde yeniden yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel satış fiyatları belli oldu. Peki, bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte 13 Kasım 2026 güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

13 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasa verilerine göre 13 Kasım 2026 Cuma günü gram altın 6 bin 350 TL, çeyrek altın 10 bin 465 TL, Cumhuriyet altını ise 41 bin 695 TL seviyesinden işlem görüyor.

Günün güncel altın fiyatları şöyle:

Altın türü Satış fiyatı Gram altın 6.350 TL Çeyrek altın 10.465 TL Yarım altın 20.924 TL Tam altın 41.192 TL Cumhuriyet altını 41.695 TL Gremse altın 103.296 TL Ons altın 3.920 dolar

ALTIN FİYATLARI ÜÇ GÜNLÜK DÜŞÜŞÜN ARDINDAN YÜKSELDİ

Uluslararası piyasalarda spot altın, üç işlem günü üst üste yaşadığı kayıpların ardından cuma günü yükselişe geçti. Önceki seansta Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gören spot altın, Türkiye saatiyle 07.22 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 3 bin 910,31 dolara yükseldi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, altındaki yükselişin büyük ölçüde önceki gün yaşanan sert düşüşün ardından gelen teknik tepki alımlarından kaynaklandığını belirtti.

Wong, ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanabilecek ani bir gerilemenin altın fiyatlarında kısa vadeli yükselişi destekleyebileceğini ifade etti. Tahvil getirilerinin düşmesi ve doların değer kaybetmesi, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilecek gelişmeler arasında gösterildi.

BATI ASYA'DAKİ GERİLİM PETROL FİYATLARINI VE ENFLASYON ENDİŞELERİNİ ARTIRDI

Altın fiyatları, perşembe günü Batı Asya'da barış umutlarının zayıflaması ve petrol fiyatlarının yükselmesiyle baskı altında kaldı.

İran'ın nükleer programı, yaptırımlar, ABD'nin deniz ablukası ve deniz güvenliğine ilişkin anlaşmazlıklar henüz çözüme kavuşmadı. Taraflar arasında kapsamlı bir anlaşmaya varılamaması, bölgedeki belirsizliğin devam etmesine neden oldu.

Bölgedeki gerilim güvenli liman olarak görülen altına yönelik talebi desteklese de yükselen petrol fiyatları enflasyon ve faiz artışı endişelerini güçlendirdi. Artan enerji maliyetleri, yüksek tahvil getirileri ve sıkı para politikası beklentileri altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

PİYASALAR FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Altın piyasasında fiyatlamaları etkileyen bir diğer önemli gelişme ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler oldu.

CME FedWatch verilerine göre piyasalar, Fed'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimalini yüzde 89, 50 baz puanlık artış ihtimalini ise yüzde 11 olarak fiyatlıyor.

New York Fed Başkanı John Williams, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin güçlü görünümü karşısında enflasyonun düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Williams'ın açıklamaları, ilave faiz artışlarının gündemde kalabileceğine işaret etti.

Faiz oranlarının yükselmesi beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltan unsurlar arasında yer alıyor.

GÖZLER ABD ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ VERİSİNDE

ABD'de geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Ancak başvuruların genel görünümü, ülkedeki iş gücü piyasasının dirençli kalmaya devam ettiğine işaret etti.

Piyasaların odağında ise 13 Kasım Cuma günü Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanması beklenen ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi bulunuyor.

ÜFE verisinin, ABD'deki enflasyon görünümüne ve Fed'in önümüzdeki dönemde uygulayacağı para politikasına ilişkin beklentilere yön vermesi bekleniyor. Açıklanacak verilerin doların seyri, ABD tahvil getirileri ve uluslararası altın fiyatları üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.