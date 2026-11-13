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Operasyonlarda 101 kişi gözaltına alınırken, kişisel verilerin yasa dışı yollarla elde edilmesi ve ticaretine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yurttaşların kişisel bilgilerini para karşılığında üçüncü kişilere sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonların, 43 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.

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