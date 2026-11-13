Kişisel verilerin yasa dışı ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye genelinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. 43 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 101 şüpheli gözaltına alındı.
Yurttaşların kişisel bilgilerini para karşılığında üçüncü kişilere sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonların, 43 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi.
Operasyonlarda 101 kişi gözaltına alınırken, kişisel verilerin yasa dışı yollarla elde edilmesi ve ticaretine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Muhabir: Haber Merkezi