Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde Milli Savunma Bakanlığı'na ait S-70 tipi helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in Gaziemir'deki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Askeri ve sivil yetkililer, 2 çocuk babası şehit Çimen'in eşine şehadet haberini verdi.

Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretine gelirken, şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.