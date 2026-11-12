İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada üçüncü celse sona erdi. Silivri'de görülen davanın 109'uncu duruşma gününde mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini değerlendirdi.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu da kürsüye çıkarak beyanda bulundu. Savunma ve taleplerin tamamlanmasının ardından açıklanan ara kararla 8 isim hakkında tahliye kararı verildi.

MEHMET PEHLİVAN DA TAHLİYE EDİLDİ

Tahliye kararı verilen isimler arasında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın bulunması dikkat çekti.

Yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan Pehlivan, önceki duruşmada yaptığı savunmada hakkındaki suçlamaları reddetmiş, avukatlık faaliyetlerinin suçlama konusu haline getirildiğini savunmuştu.

Pehlivan, kendisine yöneltilen suçlamaları destekleyen somut delil bulunmadığını belirterek tahliyesini talep etmişti.

MEDYA AŞ GENEL MÜDÜRÜ FATOŞ PINAR TÜRKER DE SERBEST

Tahliye edilenler arasında Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker de yer aldı.

Duruşmada çocuklarından ayrı kalmanın kendisi için büyük bir zorluk olduğunu anlatan Türker, sağlık sorunlarına da dikkat çekerek ev hapsi talebinde bulunmuştu.

Mahkemenin ara kararıyla birlikte Türker hakkında da tahliye kararı verildi.

İBB DAVASINDA 109'UNCU DURUŞMA TAMAMLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 436 sanıklı davada açıklanan ara karar, davanın üçüncü celsesinin tamamlanmasını sağladı.

Mahkemenin 8 kişi hakkındaki tahliye kararı, davanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.