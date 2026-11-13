A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Takımın mücadele ve isteğinden memnun olduğunu belirten Yalçın, maçın bazı bölümlerinde oyunun kontrolünü rakibe bıraktıklarını ifade etti.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve ön alan baskısıyla etkili olmaya çalıştıklarını söyleyen Yalçın, özellikle ilk 20-30 dakikadaki oyundan memnun olduğunu dile getirdi. Tecrübeli teknik adam, milli takımın uzun süredir yaşadığı savunma sorunlarına da dikkat çekerek takım savunmasının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ARDA GÜLER’E ÖVGÜ

Arda Güler’in performansını değerlendiren Yalçın, genç futbolcunun kalitesini sahaya yansıttığını ve attığı golün mükemmel olduğunu söyledi. Arda’nın takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirten Yalçın, hücum organizasyonlarında üstlendiği sorumluluğa dikkat çekti.

“KOLEJ TAKIMI HAVASI VAR”

Milli takımda iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu ifade eden Yalçın, oyuncuların birbirleriyle uyumundan memnun olduğunu söyledi. Sakatlıktan yeni dönen ve henüz hazır olmayan futbolcular nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirten teknik direktör, daha iyi sonuçlar için zamana ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Oğuz Aydın’ı sağ bekte tercih etmesinin nedenini de açıklayan Yalçın, Zeki Çelik’in 90 dakika oynayabilecek durumda olmadığını, rakibin etkili kanat oyuncusu Jeremy Doku’ya karşı daha hızlı ve güçlü bir isimle mücadele etmek istediğini belirtti.

VAN BOMMEL: ÇABUK TOPARLANDIK

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel ise karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye’nin frikikten bulduğu golün ardından takımının kısa sürede toparlandığını söyledi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini belirten Van Bommel, savunmada iyi bir performans sergilediklerini ifade etti. Belçikalı teknik adam, Jeremy Doku’nun etkili oyununa da dikkat çekerek futbolcunun hızı, oyun zekası ve doğru zamanda risk almasıyla öne çıktığını dile getirdi.