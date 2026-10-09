AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Ankara İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fon soruşturması üzerinden AK Parti’nin hedef alındığını savunan İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürecin aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için gerekli adımları attığını söyledi.

İleri, soruşturmaya ilişkin idari tedbirlerin alındığını ve yargı sürecinin devam ettiğini belirterek, AK Parti’nin yanlış yapan kişilerle arasına mesafe koyduğunu ifade etti.

Ümit Özlale’ye sert eleştiri

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin fon soruşturmasıyla ilgili iddialarına tepki gösteren İleri, söz konusu açıklamaların AK Parti’yi töhmet altında bırakmak amacıyla kullanıldığını öne sürdü.

Özlale’nin iddialarına ilişkin sert ifadeler kullanan İleri, “Eğer bu iftirayı bilinçli olarak attıysanız kimse kusura bakmasın, yalancısınız. Eğer burada bir hataya kurban gittiyseniz, bir iftiraya alet olduysanız ve buna rağmen hâlâ çıkıp özür dilemiyorsanız o zaman yine kimse kusura bakmasın, utanmazsınız.” dedi.

“İstifa edecek misiniz?” diye sordu

Ömer İleri, Özlale’nin iddialarının ardından özür dilemesi gerektiğini savunarak milletvekiline istifa çağrısında bulundu. İleri, Özlale’nin yaşanan mağduriyete ilişkin açıklamalarını da eleştirdi.

Siyasetin dürüstlük ve ahlak çerçevesinde yapılması gerektiğini vurgulayan İleri, “Bu millet, yalancılığı da utanmazlığı da siyaset yerine koymaz.” ifadelerini kullandı. İleri, söz konusu iddialar üzerinden siyaset yapılmasını eleştirerek, “Bu millet, sizin faturanızı sandıkta keser.” diye konuştu.

Berna Laçin’in İzmir paylaşımına tepki

İleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin oyuncu Berna Laçin’in sosyal medya paylaşımını da gündeme taşıdı. Laçin’in İzmir’in geçmişte işgal edildiğine ilişkin ifadelerini eleştiren İleri, “İzmir daha önce de işgale uğramıştı derken ne demek istiyorsunuz tam olarak? AK Parti’yi kime benzetme cüretinde bulunuyorsunuz siz?” dedi.

Türkiye’de kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı siyaset anlayışının sona ermesi gerektiğini belirten İleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceklerini söyledi.

AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına “Hoş geldiniz” mesajı

Toplantıda konuşan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da partinin çeyrek asırlık siyasi geçmişine ve teşkilat çalışmalarına değindi. Özcan, AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine seslenerek birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Özcan, millete hizmet etmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirtti. Toplantıda AK Parti’ye katılan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da konuşma yaptı. Program kapsamında söz konusu ilçelerin belediye meclis üyelerine parti rozetleri takıldı. Ayrıca Ankara’da en fazla üye kazandıran ilçe teşkilatlarına ödülleri verildi.