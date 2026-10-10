Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Kızılcahamam’da düzenlenen 10’uncu İl Yönetim Kurulları Eğitim Kampı’na katıldı. Gençlerle bir araya gelen Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedefleri, gençlerin korunması ve terörle mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu.

Gençleri Türkiye’nin geleceğinin teminatı olarak nitelendiren Gürlek, onların ülkenin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Gençlerin enerjisinden ve varlığından güç aldıklarını belirten Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak gençleri korumayı öncelikleri arasında gördüklerini söyledi.

“Gençlerimizin geleceğini hedef alanlara geçit vermeyeceğiz”

Gençleri fiziksel ve düşünsel saldırılardan, organize suç yapılarından ve çeşitli tuzaklardan korumak için mücadele ettiklerini belirten Bakan Gürlek, hiçbir suç odağı karşısında geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Gürlek, gençlerin umutlarını ve geleceklerini korumak için hukukun gücünü kullanmaya devam edeceklerini ifade ederek, gençlere yönelik tehditlere karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini dile getirdi.

“Gençleri sığ bir zihniyete hapsetmek istiyorlar”

Konuşmasında gençlerin bilim, teknoloji ve düşünce alanlarında kendilerini geliştirmelerinin önemine değinen Gürlek, gençlerin TEKNOFEST’te roket, robot, yazılım ve yapay zekâ gibi alanlarla ilgilenmesini istediklerini söyledi. Gençlerin Filistin ve Gazze’de yaşananlara duyarlılık göstermesini, tarihlerini tanımasını ve millî aidiyetlerini güçlendirmesini istemeyen çevreler bulunduğunu öne süren Gürlek, gençlerin tüketim odaklı ve amaçsız bir yaşam anlayışına yönlendirilmek istendiğini savundu.

Gençlerin okuyan, yazan, düşünen ve geleceğe yön veren bireyler olması gerektiğini vurgulayan Gürlek, aile bağlarının korunmasının ve bağımlılıklardan uzak durulmasının önemine dikkat çekti.

“Terörsüz Türkiye yolunda yeni bir sayfa açtık”

Türkiye’nin yaklaşık yarım asır boyunca terör nedeniyle çok sayıda gencini kaybettiğini hatırlatan Gürlek, geçmişte sağ-sol çatışmaları ve çeşitli uluslararası gelişmeler nedeniyle gençlerin olumsuz süreçlerin içine çekildiğini belirtti.

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda yeni bir sayfa açıldığını ifade eden Gürlek, gençlere millî birlik ve kardeşliği güçlendirecek çalışmalar yürütmeleri çağrısında bulundu. Gençlerin toplumsal barışa katkı sağlamasının önemini vurgulayan Gürlek, provokasyonlara ve toplumsal yaraları yeniden açabilecek tahriklere karşı dikkatli olunmasını istedi.

“Türkiye Yüzyılı birlik ve beraberlikle gerçekleşecek”

Türkiye’nin geleceğinin toplumun farklı kesimlerinin ortak değerler etrafında buluşmasıyla şekilleneceğini belirten Gürlek, millî birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin bilgi, enerji ve emeklerini ülkenin kalkınması için kullanmalarının önemine değinen Gürlek, bu yaklaşımın refah ve huzur ortamını güçlendireceğini ifade etti. Gürlek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılması için gençlerin toplumsal dayanışmayı artıran ve ülkenin gelişimine katkı sunan çalışmalar içinde yer alması gerektiğini kaydetti.