Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı. Federasyon, 3 yılı aşkın süredir milli takımın başında görev yapan İtalyan teknik adama Türk futboluna katkıları ve milli takıma yaşattığı başarılar nedeniyle teşekkür etti.

TFF’den Montella için resmi açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı aldığını duyurdu. Federasyonun açıklamasında, Montella’nın görev süresi boyunca milli takımla elde ettiği başarılara ve Türk futboluna sunduğu hizmetlere vurgu yapıldı.

TFF tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında, A Milli Takımımızda 3 yılı aşkın bir süredir teknik direktörlük görevini yürüten Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı almıştır. TFF olarak, A Milli Takım'daki görev süresi boyunca Milli Takımımıza yaşattığı ilklerle dolu başarılar ve Türk futboluna verdiği hizmetler için Vincenzo Montella'ya samimiyetle teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde sonsuz başarılar dileriz.”

Hacıosmanoğlu, Montella ile yüz yüze görüşecek

TFF açıklamasında, Federasyon Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nun gelecek hafta Türkiye’ye gelecek Vincenzo Montella ile yüz yüze görüşeceği de belirtildi. Hacıosmanoğlu’nun görüşmede, Montella’ya A Milli Futbol Takımı için yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkürlerini ileteceği kaydedildi.