Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri tarafından organize suçlarla mücadele kapsamında 14 ilde operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları ve bu örgüte üye oldukları, tehdit ve cebir yoluyla vatandaşlardan haksız kazanç sağladıkları, silah ve mühimmat ticareti yaparak örgütlere lojistik destek sağladıkları tespit edildi. Operasyonlarda 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlar sonucunda, 41 tabanca, 16 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

Açıklamada ayrıca, 'Tehdit ve cebirle vatandaşlarımızın hakkına göz dikenlere ve silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz' denildi.