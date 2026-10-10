Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınlara yönelik eğitim programı düzenledi. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Ankara Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin önemi, kendi kendine meme muayenesi ve ağız ve diş sağlığının korunması konularında bilgilendirme yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik önleyici ve farkındalık temelli çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Osmanlı Kadınlar Lokali’nde kadınlara yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Kadınlara meme kanserinde erken teşhisin önemi anlatıldı

Eğitim programının ilk bölümünde meme kanserinde erken teşhisin önemi üzerinde duruldu. Katılımcılara kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği anlatılırken, teorik bilgilendirme meme maketleri üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimle desteklendi.

Program sayesinde kadınların meme sağlığı konusunda bilinçlenmesi ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi edinmesi amaçlandı.

Kanser tedavisi sonrası ağız ve diş sağlığına dikkat çekildi

Eğitimin ikinci bölümünde ise ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı. Katılımcılara özellikle kemoterapi sonrasında ağız ve diş etlerinde görülebilen sorunlar hakkında bilgi verildi.

Doğru ağız bakım yöntemleri ve etkili diş fırçalama tekniklerinin de ele alındığı eğitimde, ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik uygulamalar anlatıldı.

ABB, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Ankara Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle düzenlenen programla kadınların hem meme kanseri hem de ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık kazanması hedeflendi.