Kızı Narin Güran için adalet arayışını sürdüren Arif Güran, yürüyüşünün 66. gününde Ankara'ya ulaştı. Güran, kızının ölümüne ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve yargılama sürecinde hiçbir şüpheye yer bırakılmamasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunan Güran, şu ifadeleri kullandı: “Tek isteğim kızımın davasında bütün gerçeklerin ortaya çıkması ve adaletin hiçbir şüpheye yer bırakmadan sağlanmasıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Güran, “Sayın Cumhurbaşkanım, sizden ricam sesimi duymanız. Kızımın davasında adil bir yargılama yapılması için çağrıma kulak vermenizi istiyorum” dedi.