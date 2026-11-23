Edinilen bilgilere göre, Antalya'da 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesinde meydana gelen olayda, 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen bir kız öğrenci, aynı sınıfta eğitim gördüğü başka bir öğrenciyi maket bıçağıyla boğazından yaraladı.

Olayın ardından kız öğrencinin okul binasının üçüncü katından atladığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, üçüncü kattan atlayan öğrencinin vücudunda kırıklar meydana geldi. Her iki öğrencinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.