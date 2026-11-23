Edinilen bilgilere göre kaza, dün gece saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolundaki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Gelibolu'dan Keşan yönüne giden Y.E. yönetimindeki 34 TZ 7314 plakalı minibüs, refüje çarptı. Kazada, sürücü Y.E. ile yanındaki Z.T. (42) ve D.B. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, polis yaptığı kontrolde sürücü Y.E.'nin 2.45 promil alkollü olduğunu ve ehliyetinin olmadığını belirledi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.