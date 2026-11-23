Kaza, saat 23.30 sıralarında Bilecik-Adapazarı D-650 kara yolu Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi'nde yaşandı. 42 EEL 85 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen 11 ABM 289 plakalı hafif ticari araca çarpıp, üzerine devrildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar ile kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yahılan müdahalenin ardından ambulanslarla Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA