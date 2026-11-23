İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde görüldüğü bildirilen aslan, bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, aslanı uyuşturucu iğneyle etkisiz hâle getirerek güvenli bir şekilde yakalamak için çalışma başlattı.

Gece boyunca devam eden arama çalışmalarında termal kameralardan da yararlanıldı. Aslan termal kameralar ile izlenildi. Edinilen son bilgilere göre, aslan izini kaybettirdi.

Yaklaşık 12 saattir sürdüğü belirtilen çalışmalarda aslanın nerede olduğunun belirlenmesi ve güvenli şekilde yakalanması hedefleniyor.