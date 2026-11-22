15-16 Eylül 2026 tarihlerinde bazı yatırım fonlarında ödeme sorunlarının ortaya çıkması ve 17 Eylül'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar vermesiyle başlayan süreç, aradan geçen zamana rağmen tartışılmaya devam ediyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; SPK tarafından açıklanan verilere göre tasfiye kapsamındaki fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor. Birikimlerine ulaşamadıklarını, yapılan ödemelerin ise kayıplarını karşılamadığını belirten fon yatırımcıları, seslerini duyurmak ve taleplerini yetkililere iletmek amacıyla Ankara'da SPK binası önünde toplandı. Fon Mağdurları Hak Arama Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen açıklamaya farklı siyasi partilerden milletvekilleri ve temsilciler de katılarak destek verdi. Eylemde taşınan dövizlerde, “Yıl bitmeden anapara + TÜFE istiyoruz” ve “Fon adaletsizliği son bulsun” ifadeleri yer aldı. Katılımcılar, “Devlet istifa” ve “Mehmet Şimşek istifa” sloganları attı.

“HERKESE TAM ANAPARA + TÜFE FARKI”

Fon Mağdurları Hak Arama Platformu Sözcüsü Uğur Cesur Coşkunoğlu, mağdurların ortak talebinin bütün fonlarda yatırılan anaparanın ve enflasyon farkının eksiksiz ödenmesi olduğunu vurguladı. Coşkunoğlu, kamuoyunda fon mağdurlarının paralarının ödendiğine ilişkin oluşan algının gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Net yatırım” şeklinde yeni bir kavramın gündeme getirildiğini ancak bunun mağdurlar açısından bir karşılığı bulunmadığını ifade etti. Platformun ortak talebinin açık olduğunu belirten Coşkunoğlu, bütün yatırımcıların anaparalarının enflasyon farkıyla birlikte ödenmesini istedi.

İYİ PARTİ'DEN YARIM TONLUK TEMSİLÎ PARA

Eylemin dikkat çeken görüntülerinden biri İYİ Parti heyetinin yarım ton ağırlığındaki temsili banknotlarla SPK önüne gelmesi oldu. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile milletvekilleri Selçuk Türkoğlu, Burak Dalgın ve Hakan Şeref Olgun, fon mağdurlarına destek verdi. Parti heyeti, matbaada basılmış ve geçerliliği bulunmayan banknotları kullanarak fon krizinin büyüklüğüne dikkat çekti.

“KAYNAK NEREDE DİYENLERE CEVABIMIZ VAR”

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli kaynağın nereden sağlanabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dalgın, öncelikle fon sürecinde adı geçen kişi ve kurumlara ilişkin listenin açıklanmasını, Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını ve usulsüzlüklerde sorumluluğu bulunanlardan gerekli tahsilatın yapılmasını istedi.

“BU FİNANSIN SUSURLUK'UDUR”

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon krizini Türkiye'nin finans piyasaları açısından ağır sonuçlar doğuran bir olay olarak nitelendirdi. Özlale, mağduriyetlerin giderilmesi için partisinin daha önce kanun teklifi ve araştırma önergesi verdiğini belirterek, anapara ve TÜFE farkının ödenmesi gerektiğini söyledi. Sürecin yalnızca yatırımcıların parasının iadesinden ibaret olmadığını vurgulayan Özlale, kamu kurumlarının denetim sorumluluğunun da araştırılması gerektiğini ifade etti. Özlale, “Bu işin içinde üst düzey bürokratlar var. Onları o görevlerde tutan siyasi irade de sorgulanmalı. Biz bu sürecin araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“455 BİN KİŞİYİ DEĞİL, AİLELERİYLE MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR”

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da fon mağdurlarının yaşadığı sorunun aileleriyle birlikte milyonlarca kişiyi etkilediğini belirtti. Tasfiye kapsamındaki 455 bin 758 yatırımcıya dikkat çeken Akay, mağduriyetin yalnızca bireysel yatırımcılarla sınırlı olmadığını, ailelerin ve şirketlerin de bu süreçten etkilendiğini söyledi. Akay, yatırımcıların anaparalarının yanı sıra enflasyon karşısında oluşan kayıplarının da karşılanması gerektiğini vurguladı.

SAADET PARTİSİ VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NDEN DENETİM VURGUSU

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, SPK önündeki eylemin yalnızca mağdurların değil, Türkiye'de piyasalara güvenmek isteyen vatandaşların da sesi olduğunu söyledi. Aydın, yatırımcıların haklarını alması gerektiğini belirterek, yaşananların arkasındaki sorumluların ortaya çıkarılmasının önemine işaret etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Bayramoğlu ise yatırımcıların enflasyon karşısında birikimlerini korumak amacıyla yatırım fonlarına yöneldiğini belirtti.

ZAFER PARTİSİ: VATANDAŞ DEVLETİN DENETİMİNE GÜVENDİ

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Eryılmaz da mağdurların birikimlerini denetimsiz bir ortamda değerlendirmediğini, devletin izin verdiği ve gözetiminde olduğunu düşündükleri finansal araçlara yöneldiğini ifade etti. Eryılmaz, yatırımcıların enflasyona karşı birikimlerini korumak amacıyla fonlara yöneldiğini belirterek, sorunun yalnızca yatırımcıların aldığı risk üzerinden değerlendirilemeyeceğini söyledi. Devletin piyasa güvenliğini sağlama ve vatandaşların mülkiyet haklarını koruma sorumluluğuna dikkat çeken Eryılmaz, ilgili kurumların denetim görevlerini yerine getirip getirmediğinin araştırılması gerektiğini dile getirdi.

SONSÖZ'E KONUŞTU: OĞLUMUN GELECEĞİ İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYI KAYBETTİK

SPK önündeki eyleme katılan fon mağduru Sevim Koç, yaşadıklarını Gazetemiz SONSÖZ'e özel anlattı. Yıllardır kendisinin ve oğlunun geleceği için biriktirdikleri parayı kaybetme korkusuyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Koç, yaşadıkları sürecin ailelerini ekonomik ve psikolojik açıdan yıprattığını söyledi. Biriktirdikleri paranın herhangi bir yatırım kazancından oluşmadığını, yıllarca çalışarak ve ihtiyaçlarından kısarak kenara koydukları kendi birikimleri olduğunu vurgulayan Fon mağduru Sevim Koç, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Benim yıllardır çocuğumun, oğlumun geleceği için yemeyip içmeyip, dişimizden tırnağımızdan artırdığımız birikimlerimiz vardı. Hayallerimiz, ideallerimiz vardı. Ev almak istiyorduk, çocuğumun geleceğini güvence altına almak istiyorduk. Kaybettiğimiz para fondan kazandığımız bir para değildi. Kendi birikimimizi yatırmıştık. Bize devlet güvencesi olduğu söylendi. Paramızı yatırdıktan beş gün sonra paramıza ulaşamaz hale geldik.”

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