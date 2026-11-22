Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündem olan 'Malatya ayaklandı' paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı. Dolaşıma sokulan görüntülerin eski tarihli olduğunu bildiren DMM, Malatya'da güncel bir olay yaşanmadığını ve paylaşımların kamuoyunu yanıltmak amacıyla yeniden servis edildiğini duyurdu.

'Malatya ayaklandı' paylaşımları gerçeği yansıtmıyor

DMM tarafından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında 'Malatya ayaklandı' ifadeleriyle paylaşılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin eski tarihli olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, içeriklerin gerçek bağlamından koparılarak kasıtlı şekilde yeniden dolaşıma sokulduğu ifade edildi. Ayrıca Malatya'da paylaşımlara konu olan güncel herhangi bir olayın yaşanmadığı vurgulandı.

Görüntüleri yayanlar hakkında adli işlem başlatıldı

DMM açıklamasında, kamu düzenini bozmaya yönelik asılsız iddiaları üreten ve yayan kişiler hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Toplumsal huzuru, birlik ve dayanışmayı hedef alan dezenformasyon içeriklerine karşı vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulunulan açıklamada, gerçeği yansıtmayan paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündem olan 'Malatya ayaklandı' paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı. Dolaşıma sokulan görüntülerin eski tarihli olduğunu bildiren DMM, Malatya'da güncel bir olay yaşanmadığını ve paylaşımların kamuoyunu yanıltmak amacıyla yeniden servis edildiğini duyurdu.